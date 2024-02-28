28 февраля, 20:55
Военная операция на Украине

В Махачкале девять жителей посмертно наградили Орденами Мужества

Медали вручили родственникам погибших во время СВО

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Девятерых жителей Махачкалы, погибших во время специальной военной операции на Украине, наградили Орденами Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

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"Сегодня мэр города [Юсуп Умавов] родственникам наших горожан, погибших во время СВО, вручил Ордена Мужества. Указом президента Российской Федерации Орденами Мужества посмертно награждены девять махачкалинцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, один житель города посмертно указом главы государства награжден медалью "За отвагу". 

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