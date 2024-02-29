На Чукотке занятые на временных работах жители займутся благоустройством территорий

Срок работ составит не менее трех месяцев

ТАСС, 29 февраля. Безработные жители Чукотки, которые в 2024 году будут трудоустроены на общественные и временные работы за счет окружного бюджета, займутся озеленением и благоустройством зон отдыха, развитием лесопаркового хозяйства, работами в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"В регионе активно реализуется программа по трудоустройству безработных граждан на общественные и временные работы, планируется, что в этом году они займутся благоустройством территорий, будут работать в сфере ЖКХ и бытового обслуживания населения, а также [займутся] развитием лесопаркового хозяйства. На общественные работы трудоустраивают гражданина на срок не менее чем три месяца, за это время он получит порядка 250 тыс. рублей. Работодатели, участвующие в программе, также получают материальную поддержку из окружного бюджета в форме субсидий", - сообщили в правительстве региона.

Там добавили, что количество занятых граждан на общественных и временных работах на Чукотке с каждым годом растет. Так, в 2022 году в этой программе участвовали около 70 человек, в 2024-м запланировано привлечение более 100 жителей округа.