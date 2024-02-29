В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 4 градусов

Атмосферное давление в столице составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и температура до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла, в ночь на пятницу - до минус 1 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов, на северо-западе возможны небольшие осадки. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.