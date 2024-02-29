В Хабаровском крае прогнозируют снегопады

В частности, в Советско-Гаванском районе ожидаются интенсивные осадки

ХАБАРОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Циклон, пришедший со стороны Китая, принесет снегопады на территорию Хабаровского края, сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

"Начало весны будет снежным. Идет циклон с Китая, сейчас он смещается по территории Приморья. 1 марта ожидается снег, который усилится ночью 2 марта", - сказала Брынцева.

Она уточнила, что осадки пройдут по югу региона, местами по центральной его части и по востоку. Особенно сильно циклон проявит себя на побережье. Интенсивный снег ждут, в частности, в Советско-Гаванском районе.

После прохождения циклона 3-4 марта прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с. Что касается температур, то пока в крае отмечается фон ниже нормы на 4 градуса. Ночью фиксируется до 20-22 градусов мороза, днем - до 9-10 градусов мороза. Потепление прогнозируется только с 5 марта. Днем столбик термометра будет у отметки минус 2 - минус 7 градусов, ночью - минус 12 - минус 17 градусов. В отдельные дни будет около 0 градусов днем.

"Температура будет понемногу подниматься. Обычно весна у нас начинается примерно с 18 марта, когда среднесуточная температура достигает 5 градусов мороза. Ранней весны не ждем", - сказала собеседница агентства.