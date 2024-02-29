Собянин сообщил об одобрении планов строительства пяти объектов в Зеленограде, САО и ТиНАО

Их возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда, отметил мэр столицы

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Власти столицы в 2024 году одобрили планы строительства пяти объектов в Зеленограде, Северном административном округе (САО), Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Одобрили планы строительства пяти объектов в Зеленограде, САО и ТиНАО. Инвесторы возведут их по программе стимулирования создания мест приложения труда. Логистический комплекс появится вблизи станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 - на территории промзоны Центра информатики и электроники", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в Москве создадут офисные и торговые помещения - недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы". Кроме того, планируется построить образовательный комплекс, детский сад и торговый центр - рядом со станцией Санино МЦД-4. Всего будет создано свыше 1,9 тыс. рабочих мест, заключил Собянин.