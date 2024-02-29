В Воронеже на три дня ограничат продажу и использование пиротехники

Ограничения будут действовать в период проведения голосования на выборах президента России

ТАСС, 29 февраля. Власти Воронежской области ввели ограничения на оптово-розничную продажу, использование и применение пиротехники в период проведения голосования на выборах президента России - с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора Александра Гусева.

"15, 16 и 17 марта 2024 года в Воронежской области будет запрещена продажа и использование пиротехнических (и сходных с ними) изделий", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в условиях проведения специальной военной операции на Украине жители Воронежской области проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки. "Хлопки" пиротехники могут вызывать особенно острую реакцию во время массовых мероприятий", - сообщили в региональном правительстве.