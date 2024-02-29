У жившей в подъезде многодетной семьи есть несколько квартир и дом в Москве

Также мать семейства получает в полном объеме положенные социальные выплаты и пособия, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Многодетная семья, которая жила в подъезде дома в Москве и была переселена в социальную гостиницу, не находится в бедственном положении. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"В ходе разбирательств выяснилось, что семья не находится в бедственном положении. Отнюдь. У мамы в собственности несколько квартир, а также зимний дом в Новой Москве. Все недвижимое имущество сдается мамой в аренду. Немаловажен факт, что мама также получает в полном объеме положенные социальные выплаты и пособия", - написала Ярославская.

Она добавила, что при этом реакция городских властей на сообщение о разместившийся в подъезде семье была незамедлительной. Им было предложено проживание в социальной гостинице, столичный департамент труда и социальной защиты обеспечил их всем необходимым, была предложена помощь психологов, юристов. После чего компетентные органы приступили к расследованию всех обстоятельств произошедшего.

"Удручающая картина. По одну сторону берега - наше государство, которое защищает права и законные интересы семей с детьми, оказывает помощь и всестороннюю поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По другую сторону берега - недобросовестные граждане, которые злоупотребляют своими правами, злоупотребляют доверием государства, прикрываются детьми как живым щитом и чувствуют себя неприкосновенными. Имея финансовую возможность арендовать жилье или временно разместить собственных детей в нормальных условиях, женщина приняла решение положиться на ресурсы города и сделать это эпатажно, с вызовом", - добавила Ярославская.

3 февраля в столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры и разместила вещи и мебель в подъезде жилого дома на Тагильской улице. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала, что у женщины есть квартира в этом доме, но она сдается в аренду, а семья поселилась в подъезде после того, как их попросили покинуть съемное жилье, где они жили после сдачи своей квартиры арендаторам. Позже семья была переселена в социальную гостиницу.