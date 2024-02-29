Более тысячи грузовиков ожидают въезда в Литву из Белоруссии

За сутки через погранпереход "Патерниеки" на литовскую территорию проследовало 45% машин от нормы

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Более тысячи грузовых автомобилей ожидают въезда в Литву из Белоруссии перед литовскими пограничными пунктами пропуска. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Литовское направление остается самым загруженным на въезд в ЕС. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) более 1 тыс. единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву. Самый загруженный маршрут на данном направлении проходит через [пункт пропуска] "Шальчининкай" (сопредельный белорусский - "Бенякони"), его контрольные службы за сутки оформили 60% большегрузов [от нормы]", - говорится в сообщении.

Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") находятся 325 грузовиков, за сутки через этот погранпереход на литовскую территорию проследовало 45% машин от нормы. Въезда в Евросоюз перед всеми четырьмя функционирующими литовскими погранпереходами и польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") ожидают более 400 легковых автомобилей.

Кабинет министров Литвы 21 февраля одобрил предложение МВД прекратить движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. По оценке белорусского погранкомитета, после закрытия пунктов пропуска ежесуточное количество грузовиков, фактически пропускаемых литовской стороной на свою территорию, снизится примерно на 40%. МИД Белоруссии заявил, что Минск будет вынужден жестко отреагировать на крайне недружественные действия Вильнюса "с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран".

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза ранее под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.