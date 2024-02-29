Кисловодск стал городом военно-исторического наследия

По материалам думы Ставрополья, в годы Великой Отечественной войны он являлся городом-госпиталем

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Почетное звание "Город военно-исторического наследия" присвоили городу-курорту Кисловодску на Ставрополье. Решение поддержали депутаты краевого парламента, передает с заседания корреспондент ТАСС.

"Город-курорт Кисловодск своей 220-летней историей доказал, что он во все времена был вместе со своим государством и стоял на защите нашего Отечества. Само создание города-курорта Кисловодска происходило в военное время, во время Кавказской войны. <…> И сегодня город продолжает поддерживать российскую армию, героев специальной военной операции", - сказал на заседании краевого парламента глава города Евгений Моисеев.

По материалам думы Ставрополья, Кисловодск в годы Великой Отечественной войны являлся городом-госпиталем. К середине 1941 года на базе кисловодских санаториев развернули 37 эвакогоспиталей на 21 тыс. коек. Поезда с ранеными принимали ежедневно, медики трудились по 14 - 16 часов в сутки. Во время войны госпитали города приняли на лечение 579 тыс. красноармейцев, жители Кисловодска сдали для их спасения более 6 тонн крови. Большинство бойцов после лечения вернулись на фронт.

"Мы преследуем образовательную и воспитательную цель, особенно в период проведения специальной военной операции. <…> Очень важно, чтобы на слуху были именно эти слова - Кисловодск не только город-госпиталь, не только курорт федерального значения, но и город военно-исторического наследия", - добавил на заседании Моисеев.

Закон "О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края" принят Думой региона в 2018 году. За это время 21 населенный пункт края получил почетные звания "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Город воинской доблести" или "Город военно-исторического значения".