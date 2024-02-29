Путин предложил создать цифровую платформу для помощи в поддержании здоровья россиян

МОСКВА, 29 февраля. Президент РФ Владимир Путин предложил создать в РФ цифровую платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье россиян на протяжении всей жизни. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию.

"Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения", - сказал он.

Например, на основе данных цифрового профиля россиянин сможет получить дистанционное заключение специалиста - медика, а семейный врач сможет оценить целостную картину здоровья человека и давать прогнозы, подбирать терапию, и предотвращать различные осложнения. "Такие практики уже внедряются в работу ведущих медицинских центров. Задача в том, чтобы распространить их по всей стране, сделать массовыми и доступными", - заключил президент