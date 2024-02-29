Президент добавил, что в России на принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора реализуется проект "Профессионалитет"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей компаний приглашать школьников на предприятия, в научные и медицинские центры, это нужно для дальнейшей профориентации детей и подростков. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий, заявил он в послании Федеральному собранию.

"С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал он.

Путин добавил, что в России на принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора реализуется проект "Профессионалитет", который позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей.

"Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий", - уточнил он.