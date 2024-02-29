В Думе заявили, что русский язык надо продвигать в Африке и Латинской Америке

Как считает глава комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, увеличение финансирования международных программ в сфере продвижения русского языка станет "инструментом борьбы с зашкаливающей русофобией по всему миру"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Русский язык надо продвигать не только на пространстве СНГ, особое внимание надо уделить его продвижению в странах Африки и Латинской Америки. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин ("Справедливая Россия - За правду").

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству нарастить финансирование программ продвижения за рубежом русского языка и культуры.

"Это очень актуально, поскольку мы не раз подчеркивали, что русский язык нуждается в поддержке не только на пространстве СНГ, но и в странах ШОС, БРИКС. Особое внимание должно в этом плане быть уделено Африке и Латинской Америке, где Россия сегодня вновь возвращает свои позиции", - подчеркнул Семигин.

Он добавил, что увеличение финансирования международных программ в сфере продвижения русского языка станет "инструментом борьбы с зашкаливающей русофобией по всему миру".

"Распространение русского языка - это распространение смыслов и ценностей нашей страны на международной арене. Сегодня, когда формируется новый многополярный миропорядок, русский язык открывает новые возможности объединять людей по всему миру", - добавил Семигин.