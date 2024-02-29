Суд отказал Алибасову в иске к "М.Видео" из-за ноутбука, на котором нельзя играть в игры

По словам продюсера, на нем было проблематично играть в World of Tanks

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск продюсера Бари Алибасова к магазину оргтехники из-за ноутбука, характеристики которого не позволяют играть на нем в игры. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Пресненский районный суд города Москвы вернул иск Бари Алибасова к ООО "MBM". Истец обратился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи ноутбука, приобретенного в 2021 году, который не соответствует заявленным критериям качества. Исковое заявление Алибасова Бари Каримовича к ООО "МВМ" о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений", - сказали в пресс-службе.

Алибасов обратился в суд 25 сентября 2023 года из-за ноутбука, купленного в "М.Видео" за 200 тысяч рублей. Он приобретался для игры в компьютерные игры, однако, по словам истца, на нем было проблематично даже играть в World of Tanks. Технику несколько раз относили на ремонт, но ноутбук продолжал плохо работать, после чего Алибасов подал иск.