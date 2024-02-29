В Забайкалье выработают механизмы сохранения объектов культурного наследия

Как отметил глава региона Александр Осипов, в планах, в частности, выяснить, кому принадлежат эти объекты, с какими проблемами сталкиваются их собственники

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. В Забайкальском крае, выбранном в качестве пилотного для реализации программы сохранения объектов культурного наследия, предстоит выработать общие механизмы их восстановления и последующего использования. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Осипов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Пилотный проект введут в Забайкальском крае, Новгородской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях.

"Нам надо посмотреть, кому принадлежат эти объекты, с какими проблемами сталкиваются их собственники, выработать общие механизмы восстановления, реставрации объектов, их последующего надежного содержания и использования", - сказал Осипов.

По словам Путина, к 2030 году по всей России отремонтируют 1 тыс. объектов культурного наследия.