Голикова заявила, что по итогам 2023 года ожидается снижение бедности до 9,3%

Вице-премьер РФ отметила, что по итогам 2022 года этот показатель составлял 9,8%

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Снижение уровня бедности до 9,3% ожидается по итогам 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об итогах реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

"По данным за 2023 год мы продолжаем снижать бедность в стране. Если по итогам 2022 года показатель бедности у нас составлял 9,8%, то по итогам 2023 года мы ожидаем эту цифру на уровне 9,3%", - сказала она на площадке выставки-форума "Россия".

Голикова добавила, что на социальный контракт в 2024 году направили 31,6 млрд рублей. "196 тыс. семей будут охвачены социальным контрактом. Это 530 тыс. наших граждан", - уточнила она.

По ее словам, определенная донастройка этого инструмента помощи позволит увеличить число семей, которые охвачены соцконтрактом.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.