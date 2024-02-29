В ЛНР намерены завершить ремонт шести спортивных сооружений и бассейнов в 2024 году

Министр спорта республики Олег Шеренешев заявил, что в регионе также планируют открыть новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Ремонт шести спортивных сооружений, в том числе, плавательных бассейнов, завершат в 2024 году в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом после трансляции послания президента РФ Федеральному Собранию журналистам сообщил министр спорта ЛНР Олег Шеренешев.

"У нас в программе социально-экономического развития нашего региона реализуются те моменты, которые были озвучены Владимиром Владимировичем [Путиным]. У нас идет шесть больших капитальных ремонтов наших спортивных сооружений. Это в том числе наши плавательные бассейны, мы реализуем, в том числе, программу плавания для всех, которую буквально недавно приняло правительство Российской Федерации. У нас сдача этих объектов уже в 2024 году предусмотрена", - сказал Шеренешев.

Министр добавил, что в 2024 году планируется также открыть новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Шеренешев заявил, что поддерживает решение президента о том, что граждане России, на регулярной основе проходящие диспансеризацию и успешно сдающие нормы ГТО, будут иметь право на налоговый вычет начиная с 2025 года.

"Уверен, что данные налоговые вычеты, конечно же, будут подталкивать еще больше людей к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Потому что уже доказано, что, например, получение знака отличия [ГТО], золотого, серебряного, бронзового знака отличия дает перспективы нашим школьникам при поступлении в вузы, и это широко использовалось как раз абитуриентами", - отметил министр.