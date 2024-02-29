В перечень террористов и экстремистов внесли обвиняемых в убийстве Дугиной

Журналист погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк, следует из информации на сайте службы.

29-летняя журналист Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. По данным ФСБ, убийство подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк. Позже в ФСБ информировали, что убийство вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко. Они оба заочно арестованы.

В перечень также попал глава воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили. Ему вменяются наемничество и возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения. Он также заочно арестован российским судом.