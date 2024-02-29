На большей части России в марте прогнозируют температуру около нормы

Исключением станут северные регионы СЗФО, северо-восток Красноярского края и западная половина Якутии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Температурный фон на большей части России в течение всего марта будет около климатической нормы, исключая несколько регионов, где температура будет выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон прогнозируется около нормы на большей части территорий страны в течение всего марта", - сказал он.

Метеоролог отметил, что исключением станут северные регионы Северо-Западного федерального округа, северные, северо-восточные регионы Красноярского края и западная половина Якутии - там температуры ожидаются выше нормы.