ТАСС и МАЕР запустили трансляцию цитат из послания Путина на экранах в 11 регионах РФ

Цитаты президента будут транслироваться до 4 марта включительно

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг МАЕР запустили трансляцию на больших уличных экранах ключевых заявлений президента РФ Владимира Путина из его послания Федеральному собранию. Цитаты главы государства будут демонстрироваться в течение 5 дней на цифровых экранах МАЕР в Москве, Московской области и других крупнейших субъектах РФ - всего в 11 регионах страны.

В частности, на медиафасадах показываются следующие заявления Путина: "Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь", "В ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира", "Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", "К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тыс. рублей", "Подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России".

По словам владельца и генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора, цитаты президента будут транслироваться до 4 марта включительно. "За пять дней их смогут увидеть и прочитать более 11,6 млн человек, мы обеспечим свыше 213 миллионов визуальных контактов с аудиторией", - прокомментировал Майор.

ТАСС и МАЕР сотрудничают с октября 2023 года: тогда на цифровых фасадах медиахолдинга в Москве стали показывать фотографии и новости агентства о ключевых событиях в стране и мире. В конце декабря цитаты президента о достижениях России начали транслироваться на крупноформатных экранах в столице и еще 10 российских городах.

Во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина 14 декабря 2023 года ТАСС и МАЕР также транслировали ключевые заявления главы государства на уличных экранах в Москве. По данным аналитиков департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, тогда было охвачено 9,8 млн человек - около 44% аудитории, присутствовавшей в этот день в столице и области. Каждый из них увидел цитаты президента на разных экранах и медиафасадах в среднем более 22 раз.

Всего за 2023 год высказывания Путина, размещенные на уличных экранах медиахолдинга МАЕР в партнерстве с ТАСС, увидели более 17 млн человек в Москве и других городах РФ.