В Приморье впервые показали расписной саркофаг и амулеты из Древнего Египта

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева открылась выставка "Древний Египет. Искусство бессмертия"

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Выставка "Древний Египет. Искусство бессмертия" открылась в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева из собрания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. В Приморье деревянный расписной саркофаг, амулеты и предметы из гробниц - 86 экспонатов - выставляются впервые.

Выставка отражает представления египтян о бессмертии и вечной жизни. Египтяне представляли ее материальной, забальзамированные тела хранили в саркофагах, один из которых - принадлежавший египтянину по имени Иретхоререру - представлен теперь в приморском музее. На выставке можно увидеть каменные сосуды для хранения забальзамированных органов, верхнюю часть жертвенного столика, статуэтки божественной триады - владыки загробного мира Осириса, его жены Исиды и их сына Хора.

Вечная жизнь в загробном мире представлялась египтянам еще более прекрасной, чем земная, и гробницы они наполняли красивыми статуэтками, зеркалами и ритуальной посудой. Каменная статуя молодой египтянки, показанная в музее, отражает представления той эпохи о красоте и продолжении жизни.

Кураторы выставки подчеркивают, что особое место в экспозиции занимают цифровые реконструкции облика древних египтян - молодой женщины 20-25 лет и мужчины 30-40 лет. На экранах можно увидеть содержание саркофага - скелет, на котором постепенно появляется плоть, а затем волосы и одежда. "Это не просто мультик, это результаты серьезных исследований", - отмечает представитель Пушкинского музея, уточнив, что 10 мумий были проведено компьютерно-томографическое сканирование, полученные КТ-изображения были проанализированы антропологами, криминалистами, рентгенологами. У нескольких мумий были взяты микрообразцы костей, зубов и затвердевших бальзамирующих веществ для палеогенетического и химического анализов.

Еще в начале XX века, наряду с разворачиванием, которое необратимо повреждало мумии, началось их недеструктивное изучение методом рентгенографии. Теперь применяется и компьютерная томография, в России это сканирование мумий стало первым.

Это первая подобная выставка из фондов Пушкинского музея на Дальнем Востоке, сообщила журналистам директор учреждения Елизавета Лихачева. Она уточнила, что представленные во Владивостоке предметы египетского искусства вернутся в Москву только через год, сначала выставка побывает в Новосибирске и Нижнем Новгороде. "К сожалению, в нашей стране залов, в которые можно привезти древнеегипетский саркофаг, довольно мало. <...> Владивосток - один из таких городов, <...> на Дальнем Востоке таких залов два - во Владивостоке и в Хабаровске", - обозначила Лихачева.