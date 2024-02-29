Во Владимирской области ликвидировали пожар в здании по производству мебели

Пострадавших нет

ТАСС, 29 февраля. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в здании по производству мебели в Муроме Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В Муроме огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. Горело здание по производству мебели", - говорится в сообщении.

Возгорание на площади 800 кв. м. произошло в ночь на четверг. Погибших и пострадавших нет, в тушении пожара принимали участие 18 специалистов и 4 единицы техники.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали об увеличении площади пожара до 1,2 тыс. кв. м.