В регионах РФ - участниках "пилота" по репродуктивному здоровью улучшилась демография

В ходе пилотного проекта апробировались дополнительные мероприятия по трем направлениям - здравоохранение, социальная поддержка, а также информационно-коммуникационное направление

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект "Репродуктивное здоровье" за два года реализации в России позволил во всех регионах-участниках улучшить демографическую ситуацию по отработанным трекам. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященном итогам реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

"Несмотря на довольно короткий период с точки зрения демографии, два года, во всех регионах демографическая ситуация по тем трекам, по которым мы работали, объективно улучшилась. По числу рождений первых детей не просто ушли из минуса, а в Калужской и Тульской областях ушли в рост, по суммарному коэффициенту рождений вторых детей - замедлились темпы снижения, и ряд регионов начал выходить на устойчивую стабилизацию", - сказала она на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Речь идет о данных за 2023 год по отношению к 2021 году. Если говорить о суммарном коэффициенте рождений третьих детей, то рост показателя отмечен почти во всех регионах-участниках, наиболее существенный - в Приморском крае, Калужской области и Камчатском крае.

Баталина также представила предложения по итогам пилотного проекта. Так, необходимо ежегодно индексировать размер регионального маткапитала к уровню фактической инфляции, а также первоочередно переводить на принципы социального казначейства выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.

О пилотном проекте

Реализация пилотного проекта началась в 2022 году в Калужской и Магаданской областях, затем к ним присоединились еще пять регионов: Архангельская, Новгородская и Тульская области, Приморский и Камчатский края. Проект нацелен на сохранение репродуктивного здоровья населения, снижение числа абортов, социально-экономическую поддержку семей с детьми и повышение значимости в обществе семейных ценностей. Основной акцент сделали на молодежь от 15 до 35 лет.

В ходе пилотного проекта апробировались дополнительные мероприятия по трем направлениям - здравоохранение, социальная поддержка, а также информационно-коммуникационное направление. На основе типового проекта, разработанного федеральными экспертами, в регионах-участниках были разработаны собственные региональные программы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.