В Великом Новгороде освятили отреставрированный крест церкви Прокопия XVI века

Сохранность подлинного материала креста составляет около 70%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 февраля. /ТАСС/. Крест реставрируемой церкви Прокопия XVI века освятили на Ярославовом Дворище Великого Новгорода. Обряд провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"Крест находился на куполе церкви Прокопия, в ходе проведения работ было принято решение о его реставрации в мастерских. Крест был вывезен на месяц в Псков, где был восстановлен с воссозданием недостающих элементов профессиональным кузнецом. У этого креста сохранность подлинного материала, который датируется приблизительно серединой, может быть, 60-ми годами XIX века, составляет около 70%", - сообщили в музее.

Комплексная реставрация 11 объектов культурного наследия на территории Ярославова дворища и древнего Торга началась в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура". Церковь Прокопия, построенная в XVI веке, входит в число реставрируемых памятников. Освящение - это не только важный символический обряд, но и один из этапов реставрации, после которого рабочие смогут водрузить крест на купол храма.

"Только недавно в Софийском соборе была установлена рака с мощами святителя Моисея, наши реставраторы параллельно собрали руку Богоматери на фреске из церкви Успения на Волотовом поле, обращенную к владыке Моисею. А церковь Прокопия после пожара была восстановлена именно при святителе Моисее, хотя современный храм, конечно, был построен в другую эпоху, в 1529 году", - сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.

Возвращение крестов на культовые памятники и их освящение - практика, которая сегодня широко используется музеем при проведении реставрационных работ. Ранее на Ярославовом дворище освятили кресты церкви Георгия на Торгу, церкви Успения на Торгу и часовни Всех Скорбящих Радость, а также церкви Спаса Преображения на Ковалеве в Новгородском районе.