Местное время перевели на час назад в Астане, Алма-Ате, Шымкенте, а также в 12 областях

АСТАНА, 1 марта. /ТАСС/. Единый часовой пояс (UTC+5) начал действовать на всей территории Казахстана с 1 марта. Соответствующее постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" приняло правительство страны.

В ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 по местному времени все регионы Казахстана перешли на единый часовой пояс. Местное время перевели на час назад в городах Астана, Алма-Ата, Шымкент, а также в Абайской, Акмолинской, Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях. При этом прежнее время сохранилось в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, авиакомпании внесли необходимые изменения в системы продаж билетов, а также направили соответствующие уведомления пассажирам. Компания "Казакстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") внесла поправки в график движения пассажирских поездов.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана пояснили, что для перевода времени на мобильных телефонах и компьютерах нужно обновить программное обеспечение устройств до последней версии, а также включить автоматическое обновление времени в настройках.

Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса - UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находилась в зоне UTC+6. По мнению ученых, часовый пояс UTC+6 не соответствовал естественному солнечному времени, что отрицательно влияло на биологические ритмы и здоровье человека. Эксперты также посчитали, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также на взаимодействии госорганов и экстренных служб.

Теперь разница во времени между Астаной и Москвой составит два часа.