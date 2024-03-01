Каждый десятый опрошенный россиянин продлит отдых на 8 марта отпуском и отгулами

У 64% респондентов нет подобных планов, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждый десятый трудоустроенный россиянин планирует присоединить отгулы или дни отпуска к выходным на 8 марта, чтобы отдыхать дольше. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Каждый десятый работающий хочет продлить отдых на 8 марта отпусками и отгулами. У 64% опрошенных нет подобных планов. 13% пока не определились", - говорится в опросе.

Отмечается, что примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

Согласно результатам исследования, 55% женщин отметили, что однозначно любят 8 марта, 25% рассказали, что им нравится эта дата, и 18% охарактеризовали свое отношение как нейтральное. Среди мужчин однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну (35% и 32% соответственно), еще 28% отзывались о Международном женском дне нейтрально.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.