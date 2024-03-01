Командир взвода гаубицы заявил, что минометы ВСУ приносят вред мирным жителям

Собеседник агентства также рассказал об уничтожении одного такого минометного расчета

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минометные расчеты Вооруженных сил Украины по-разному ведут огонь по военнослужащим РФ и мирным жителям. Об этом рассказал командир огневого взвода гаубицы Д-20 с позывным Сыч, чье орудие недавно уничтожило один такой минометный расчет.

"Минометы приносят вред мирным жителям. Они не так воюют с солдатами, как с мирными жителями", - рассказал Сыч.

Кадры боевой работы гаубицы распространило Минобороны РФ. "Самый яркий такой случай был, который не забыть, - это миномет противника. <...> И ввиду хитрости этого минометного расчета, пока мы открывали огонь, они успевали уйти в укрытие, оставляя миномет как стационарную пушку. Нам пришлось работать с двух стволов и выманивать противника. Мы не дали ему уйти в укрытие, выманили. Работали одновременно и по миномету, и по расчету, и по личному составу", - добавил Сыч про опыт уничтожения орудия противника.