В московских школах искусств пройдут дни открытых дверей

Для посетителей подготовили экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москвичи смогут посетить дни открытых дверей в школах искусств и профильных колледжах до конца весны, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Сегодня в столице работает порядка 150 учебных заведений в сфере искусства. Они предлагают широкий выбор направлений подготовки, в том числе музыкальное, хореографическое и театральное. Новая приемная кампания начнется 15 апреля и продлится до 15 июня. Приглашаем ребят посетить интересующие учреждения перед подачей документов. Для вас подготовили экскурсии, открытые концерты, спектакли и интерактивные мероприятия", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что на днях открытых дверей юные горожане и их родители смогут познакомиться с программами обучения, педагогами и требованиями к абитуриентам. Например, в музыкальной школе имени А. Н. Александрова дни открытых дверей пройдут с 18 по 20 марта. В первый день для гостей организуют занятия по игре на фортепиано, флейте, скрипке, арфе и органе, во второй - знакомство с баяном и аккордеоном, музыкальное представление и выступление хора. Третий день посвятят струнным инструментам, фольклору и оркестру.

А 22 марта специалисты детской школы искусств имени С. Т. Рихтера ответят на вопросы абитуриентов и помогут определиться с направлением. Коллективы покажут, чему обучают в учреждении. В программу также включат концерт с участием различных инструментов, открытый показ вступительного испытания с примерными заданиями, вернисаж, мастер-класс по классической хореографии и экскурсию в костюмерную.