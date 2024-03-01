Роструд напомнил о длинных выходных в связи с празднованием 8 Марта

Рабочий день 7 марта сократят на час, поскольку он является предпраздничным

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем, сообщается в Telegram-канале Роструда.

"Итак, 8 марта - нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочий день в четверг 7 марта сократят на час, так как он является предпраздничным.