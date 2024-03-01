Военнослужащему из Якутии Игорю Юргину присвоили звание Героя России

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, это уже пятый якутянин, удостоенный высшей награды

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Якутии Игорю Юргину.

Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Указом президента страны наш земляк, майор Игорь Юргин из поселка Нижний Куранах Алданского района награжден высшей государственной наградой - звездой Героя Российской Федерации. Это уже пятый якутянин, удостоенный высшей награды страны за время специальной военной операции. <...> С доблестью выполняя все поставленные задачи, он показывает истинный пример настоящего патриотизма и бесконечной любви к Родине", - написал Николаев.

Он добавил, что Юргин награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу".

Высшая государственная награда присвоена уроженцам Якутии командиру якутского добровольческого отряда "Боотур-1" Александру Колесову, членам экипажа танка "Алеша" Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Дмитрий Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ.