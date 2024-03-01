В Москве пройдет конкурс по созданию решений для сувенирной продукции

Победители получат кейс в портфолио, денежный приз от партнеров конкурса и возможность продолжить сотрудничество с заказчиками

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Дизайн-цех" по созданию решений для сувенирной продукции открылся в пятницу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Агентства креативных индустрий.

"Дизайнеры, художники и маркетологи смогут принять участие в креативном состязании по разработке идей для брендированной продукции крупных компаний. В первом потоке - культурные организации и проекты, среди которых "Тотальный диктант" и городок писателей "Переделкино". Победители получат яркий кейс в портфолио, денежный приз от партнеров конкурса и возможность продолжить сотрудничество с заказчиками", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что прием заявок стартует 1 марта, сам конкурс пройдет 22-23 марта, победители будут определены 24 марта в кластере "Ломоносов". В состязании примут участие 25 команд, в состав которых может войти от трех до пяти специалистов - дизайнеров, маркетологов и представителей других креативных специальностей. В жюри - представители компаний-заказчиков и эксперты индустрии дизайна.

В течение двухдневного творческого марафона конкурсанты разработают креативную концепцию одежды, аксессуаров и сувениров для таких брендов и организаций, как проект "Тотальный диктант", городок писателей "Переделкино", Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики и агентства креативных индустрий. Всего же в период с марта по декабрь пройдет три конкурсных потока.

"Конкурс "Дизайн-цех" - площадка для сотрудничества, которая помогает решать задачи креативных специалистов и крупных заказчиков. Компании, заинтересованные в создании собственного мерча, получат идеи сувенирной продукции под свой запрос и свежий профессиональный взгляд на позиционирование бренда. Дизайнеры могут проявить творческий потенциал и разработать свой уникальный кейс от начала до конца, улучшить навыки коммуникации и работы в команде, а также получить опыт работы с крупными брендами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой.

Конкурс проводится в столице в четвертый раз, в прошлом году в нем приняли участие 360 креаторов, которые презентовали почти 100 своих идей и проектов для 17 заказчиков.