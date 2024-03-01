ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 79%

Деятельность правительства одобряют 56% опрошенных, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 53,9% респондентов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 19 по 25 февраля, вырос на 0,4 п.п. и составляет 79,6%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,6% участников опроса (плюс 0,4 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,8 п.п. и составляет 77,3%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 56% опрошенных (плюс 1,8 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,9% респондентов (плюс 1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,1% (плюс 0,5 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 23,7% (минус 1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19% (плюс 1,8 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,2% (плюс 1,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43,4% (плюс 1,3 п.п.), КПРФ - 8,2% (минус 0,9 п.п.), ЛДПР - 8,8% (плюс 1,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,2% (минус 0,5 п.п.), "Новых людей" - 5,8% (плюс 0,1 п.п.).