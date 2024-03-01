Матвиенко: Рыжков был выдающимся государственным деятелем, великим патриотом

По словам председателя Совета Федерации, все, за что брался бывший премьер СССР, он всегда доводил до конца, выкладывал свои силы без остатка

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Совета министров СССР, бывший сенатор Николай Рыжков был выдающимся государственным и политическим деятелем, который всю свою жизнь без остатка посвятил своему отечеству и народу. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии прощания, которая проходит в храме Христа Спасителя.

"Сегодня мы провожаем в последний путь Николая Ивановича Рыжкова. Выдающегося государственного и политического деятеля, великого гражданина и великого патриота своей страны. Всю свою жизнь без остатка Николай Иванович посвятил своему отечеству, своему народу. Прошел путь от заводских цехов до председателя Совета министров Советского Союза и в новой России продолжил активную государственную и политическую деятельность", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что все, за что брался Рыжков, он всегда доводил до конца, выкладывал свои силы без остатка. Матвиенко также подчеркнула, что бывший премьер СССР был награжден многочисленными высокими государственными наградами.

"Николай Иванович никогда не оставался в стороне от чужого горя. Именно поэтому ему было поручено руководить работой по ликвидации последний на Чернобыльской АЭС, разрушительного землетрясения в Армении", - сказала председатель верхней палаты парламента. Она поблагодарила делегацию республики Армении за то, что они приехали почтить память Рыжкова.

Матвиенко рассказала, что Рыжков 20 лет трудился в Совете Федерации, представлял Белгородскую область. "Для нас это был такой государственный, моральный авторитет. Он принимал самое активное, самое деятельное, созидательное участие в работе Совета Федерации. Николай Иванович был человеком совести и чести. Для него это не были абстрактные понятия", - заявила глава Совфеда.

"Нам его очень не хватает. Общения с ним. И отсутствие его в зале заседаний как-то очень заметно. Мы благодарны ему за все. Мы, конечно же, будем всегда его помнить. Добрая, вечная ему память, земля ему пухом", - добавила Матвиенко.