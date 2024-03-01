Нарышкин предложил проработать возможность сохранения пегтымельских петроглифов

Заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова сообщила, что спасти памятник в ближайшее время не удастся

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин предложил проработать вопрос частичного сохранения петроглифов на реке Пегтымель на Чукотке, которые находятся под угрозой разрушения.

Заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова, выступая на круглом столе о вопросах применении новых технологий в археологии для сохранения объектов материального наследия, сообщила, что спасти памятник в ближайшее время не удастся. "Памятник разрушается, мы видим интенсивные разрушения буквально за последние 10-15 лет. Склон осыпается, глыбы с петроглифами раскалываются, - сказала она. - Спасти его не удастся в ближайшее время. Это крайне трудная, затратная задача, которая в принципе не может быть решена, это естественный ход вещей".

В ответ Нарышкин отметил, что раз полностью памятник сохранить и музеефицировать невозможно, то можно было бы рассмотреть вопрос хотя бы его частичного сохранения. "Давайте мы от имени Российского исторического общества обратимся к руководству Чукотки. Надо задаться такой целью и хотя бы часть сохранить для потомков", - подчеркнул председатель РИО.

Пегтымельские петроглифы - это самая северная в Азии и единственная находящаяся за Полярным кругом наскальная роспись. В месте, где находится эта роспись, ученые ранее обнаружили более 340 поверхностей с петроглифами. Основные сюжеты наскальных изображений Пегтымеля связаны с бытом обитателей этих мест: это изображения северных оленей, сцены охоты на оленя, медведя, изображения собак, волков, песцов, птиц, образы обитателей моря - китов, тюленей. Человека древние жители Чукотки изображали, как правило, в виде охотника или рыбака.

Предыдущие исследования показывали, что скалы с петроглифами постепенно разрушаются из-за постоянных перепадов температуры - в основном из-за воды, которая замерзает и оттаивает в трещинах скал. В итоге некоторые камни сползают вниз по скалам, обрушиваются, а воды реки Пегтымель заиливают и скрывают камни с изображениями. Обследование, проведенное в 2021 году, добавило к списку факторов, влияющих на состояние памятника, и антропогенное воздействие: на скалах появились новые надписи вандалов.