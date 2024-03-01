"Все патриоты, все за Россию": почему нужно идти на выборы президента

Впервые с 2008 года избирательный бюллетень включает только четырех кандидатов (в 2018 году их, например, было восемь):

представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова,

действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина,

лидера ЛДПР Леонида Слуцкого,

выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

Имена кандидатов в бюллетене размещены в алфавитном порядке, напротив каждого имени указаны краткие сведения о кандидате, согласованные с ним самим: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и т.д.

Как заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, "четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию".