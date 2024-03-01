"Все патриоты, все за Россию": почему нужно идти на выборы президента

С 15 по 17 марта Россия будет выбирать президента страны.
В карточках ТАСС объясняем, какое значение имеют эти выборы, почему стоит проголосовать и какими способами это можно сделать.
Когда состоятся выборы?
1
Выборы президента начнутся 15 марта в 8:00 по местному времени и впервые продлятся сразу несколько дней — до 20:00 17 марта.
За кого голосовать?
2
Впервые с 2008 года избирательный бюллетень включает только четырех кандидатов (в 2018 году их, например, было восемь):
- представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова,
- действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина,
- лидера ЛДПР Леонида Слуцкого,
- выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.
Имена кандидатов в бюллетене размещены в алфавитном порядке, напротив каждого имени указаны краткие сведения о кандидате, согласованные с ним самим: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и т.д.
Как заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, "четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию".
В чем отличие нынешних выборов от всех предыдущих?
3
- Впервые президентские выборы будут многодневными.
- Впервые в выборах президента будут принимать участие территории, вошедшие в состав России в 2022 году: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. У них уже был опыт избрания региональных депутатов и губернаторов, теперь дело дошло и до главного российского поста.
- Впервые многие граждане смогут воспользоваться своим избирательным правом дистанционно, не приходя на избирательный участок.
Кто сможет проголосовать дистанционно?
4
Жители 28 регионов смогут проголосовать за президента с помощью платформы "Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)" на официальном портале vybory.gov.ru. На этом же портале приведен список регионов, которые участвуют в электронном голосовании.
Дистанционно смогут проголосовать и москвичи — через портал mos.ru, причем для этого им не нужно подавать заявки заранее. По словам Эллы Памфиловой, к концу февраля заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали уже 2,75 млн человек.
Как голосовать дистанционно?
5
Сначала нужно подать заявку через Госуслуги. Сделать это необходимо до 23:59 (по московскому времени) 11 марта. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Если в личном кабинете в статусе заявки появляется резолюция "учтено" — значит, вас зарегистрировали как "электронного избирателя".
Затем в любой из трех дней выборов нужно авторизоваться на портале ДЭГ (по той же учетной записи, что и на Госуслугах) и подтвердить свою личность (смс-кодом). После этого будет открыт доступ к электронному бюллетеню.
Для большей наглядности можно посмотреть видеоинструкцию.
Как проголосовать лично?
6
В этой процедуре ничего принципиально не изменилось — любой избиратель может прийти на участок и проголосовать лично, опустив в урну бумажный бланк. Элла Памфилова подчеркивает, что электронное голосование не призвано заменить традиционное, с личным визитом гражданина. Тем более что пока онлайн-варианты доступны далеко не во всех регионах. "Мы параллельно развиваем все виды голосования, делая эту среду более доступной, чтобы человек мог выбирать", — говорит глава ЦИК РФ. Например, все избирательные участки теперь располагаются на первых этажах.
Зачем идти на выборы?
7
"Любите Россию? Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне. Сейчас мы как единый кулак должны быть, хочу вам пожелать в любой ситуации любить Россию", — призвала Элла Памфилова. Если такой мотив для вас слишком пафосный, приходите из более прагматических соображений: выборы — это прекрасный (и совершенно законный) повод проявить свою гражданскую позицию и высказать личное отношение к действующей власти. К тому же максимальная явка — залог честных выборов. Используя свой голос, вы исключите возможность использования его кем-то другим. Тем более что нынешние выборы обещают быть прозрачными как никогда: наблюдатели смогут следить за процессом несколькими способами — очно, присутствуя в помещении территориальной избирательной комиссии; через специальный портал в интернете, а также сделав запрос и получив официальный ответ о результатах голосования.
Наконец, участие в выборах дает возможность поучаствовать и в другом мероприятии — в некоторых регионах между проголосовавшими проводятся лотереи, розыгрыши призов и подарков. Опыт голосования по поводу поправок в Конституцию показал, что такие формы поощрения граждане встречают с большим энтузиазмом.
Евгений Мазин