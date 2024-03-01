В России вывели новый сорт пшеницы в честь 300-летия СПбГУ

Он обладает устойчивостью к основным болезням, засухе и морозам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Новый сорт озимой мягкой пшеницы вывели в России в честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Он обладает устойчивостью к основным болезням, засухе и морозам, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

"Селекционеры ФГБНУ "Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко" вывели новый сорт озимой мягкой пшеницы с высоким потенциалом урожайности (более 12 тонн зерна с 1 гектара), который был назван в честь юбилея Санкт-Петербургского государственного университета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сорт "СПбГУ 300" отличается высоким качеством зерна и генетической устойчивостью к основным болезням, в том числе к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу, желтой ржавчине и фузариозу колоса. Также он устойчив к засухе и морозам. Новый сорт уже рекомендован для испытания и использования в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах РФ. После успешного прохождения проверки в полевых условиях пшеницу планируют использовать как улучшитель хлебопекарных свойств зерна по всей России.

"Именно кафедра генетики университета является старейшей в России. Я, как и большинство отечественных генетиков и селекционеров, училась по учебникам Михаила Ефимовича Лобашева (был деканом биологического факультета ЛГУ и заведующим кафедрой генетики и селекции ЛГУ - прим. СПбГУ). И я счастлива, что живу в одно время с Сергеем Георгиевичем Инге-Вечтомовым (был заведующим кафедрой генетики и селекции ЛГУ и заведующим кафедрой генетики и биотехнологии СПбГУ. - прим. СПбГУ), по учебникам которого сейчас учится новое поколение специалистов. <…> Поэтому у нас не было сомнений в том, как должен называться новый сорт пшеницы, созданный в год 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета", - привели в пресс-службе слова заведующей отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ "Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко" Людмилы Беспаловой.

Санкт-Петербургский государственный университет основан по распоряжению российского императора Петра Великого указом Сената от 8 февраля (по новому стилю) 1724 года вместе с Академией наук, поэтому он по праву считается старейшим университетом России. Здесь учились и работали выдающиеся ученые, девять стали лауреатами Нобелевской премии, двое - лауреатами премии Филдса, а также люди, которые возглавляли правительство, министерства и ведомства разных стран, становились олимпийскими чемпионами и поэтами. Сегодня СПбГУ - это центр науки и образования мирового уровня, где обучаются более 27 тыс. человек из более чем 100 стран мира.