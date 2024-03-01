С закрытием Литвой двух КПП с Белоруссией очереди на работающих КПП не выросли

На двух оставшихся переходах в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай по состоянию на 14:00 мск пропуска ожидали 599 грузовиков

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Очереди на двух оставшихся автодорожных контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Белоруссией после закрытия Литвой в пятницу переходов в Лаворишкесе и Райгардасе не увеличились. Об этом заявил журналистам представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Очереди не выросли. Они практически такие же, как были до сих пор", - утверждал он.

На двух оставшихся переходах в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай по состоянию на 13:00 (14:00 мск) пропуска ожидали 599 грузовиков. На первом, согласно прогнозу погранведомства, они будут пропущены через 68 часов, на втором - через 52 часа.

До этого Литва летом 2023 года закрыла такие пункты в Тверячюсе и Шумскасе.