В Запорожскую область инвестируют 351 млрд в рамках проекта "Пять морей"

Срок реализации проекта - 2035 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Более 350 млрд рублей будут инвестированы в Запорожскую область в рамках проекта "Пять морей", о котором накануне в обращении к Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и спорта Запорожской области Игорь Котляр.

"В рамках проекта "Пяти морей" [реализуется] инвестпроект в городе Приморск. Данный проект позволит привлечь два миллиона туристов на тех объектах, которые будут функционировать. Будет дополнительно создано 15 тыс. номеров, площадь земельного участка, на котором будет реализовываться этот проект составляет 6 тыс. га, сумма инвестиций в данный проект - 351 млрд рублей. Будет создано 20 тыс. рабочих мест. Реализация данного проекта имеет важное значения для развития туристической отрасли в Запорожской области", - сказал Котляр.

"Пять морей" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Планируется создать более 74 тыс. номеров и 100 тыс. рабочих мест. Ожидаемый приток туристов - 9 млн в год. Срок реализации - до 2035 года.