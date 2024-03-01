Москалькова заявила, что пенсии по инвалидности надо защитить от списания приставами

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что в 2023 году поступило меньше жалоб на действия судебных приставов, чем в предыдущие годы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Социальные пенсии по инвалидности надо включить в перечень доходов, которые судебные приставы не могут взыскивать в счет погашения задолженности. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Высказала предложения о включении социальных пенсий по инвалидности в перечень доходов, которые нельзя взыскать, а также о сохранении за должниками средств в размере прожиточного минимума", - написала Москалькова в Telegram-канале по итогам коллегии ФССП за 2023 год, где она выступала.

Также омбудсмен отметила, что в 2023 году к ней поступило меньше жалоб на действия судебных приставов, чем в предыдущие годы. По ее словам, снизилось количество обращений, связанных с ошибочной идентификацией должников, но выросло - по вопросам выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.