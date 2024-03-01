Первый Всероссийский Гагаринский бал открылся в Москве

В ходе мероприятия к гостям бала обратится экипаж российского сегмента МКС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый Всероссийский Гагаринский бал, посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, торжественно открылся в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, передает корреспондент ТАСС.

"Эта форма просветительской работы - она новая, потому что мы привыкли, что о Гагарине говорят в музеях, на образовательных мероприятиях, а здесь - культурно-просветительская программа. Эмоциональная составляющая - она очень важна", - рассказала ТАСС генеральный директор Центра популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" Людмила Котлова.

Почетными гостями бала стали племянницы первого русского космонавта - заслуженный работник культуры РФ Тамара Филатова и куратор международных выставочных проектов Наталья Гагарина, а также летчики-космонавты Сергей Авдеев и Андрей Борисенко с супругами. Среди участников бала - кадеты, школьники, студенты, члены клубов исторического танца и ветераны Москвы и Московской области, города Гагарина Смоленской области и других городов.

"Имя Гагарина объединяет всех. Он дорог для всех поколений. Поэтому и народные артисты, и оркестр великолепный - все по зову души здесь", - добавила Котлова в беседе с ТАСС.

Ожидается, что в ходе мероприятия к гостям бала обратится экипаж российского сегмента МКС - космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов.

Первый Гагаринский бал проходит 1 марта в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", который посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года- 90-летию со дня рождения Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных. Организаторы бала - Центр популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" в партнерстве с Российской государственной библиотекой. ТАСС - главный информационный партнер мероприятия.