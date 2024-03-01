В СКФО сообщили о готовности пунктов пропуска к заявленному президентом ускорению досмотра

Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что очереди из грузовых автомобилей на погранпунктах со стороны РФ являются острой проблемой

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Работники Северо-Кавказского таможенного управления готовы к заявленному президентом России Владимиром Путиным ускорению досмотра на границе - единственный действующий в СКФО международный автомобильный пункта пропуска "Верхний Ларс" в настоящее время досматривает машины немногим более чем за минуту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Северо-Кавказское таможенное управление готово к исполнению поручения президента России по ускорению прохождения контроля в пунктах пропуска", - сказал собеседник агентства.

"Верхний Ларс" - единственный действующий погранпереход в СКФО. С начала года ежесуточно погранпереход пропускает в среднем 1 287 грузовых транспортных средств, в то время как в прошлом году это значение достигало 1 068. Показатели пропускной способности в пиковые периоды составляют порядка 1,5 тыс. грузовых автомобилей.

"В настоящий момент очередей перед пунктом пропуска нет: автомобили оформляются по мере поступления и каждую минуту и 11 секунд границу пересекает по одному большегрузу. Усложняющим работу обстоятельством в зимнее время являются погодные условия: с начала года МАПП Верхний Ларс, в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда, был закрыт в общей сложности в течение 22 суток", - добавили в ведомстве.

Президент РФ в послании Федеральному собранию отметил, что очереди из грузовых автомобилей на пограничных пунктах пропуска со стороны РФ являются острой проблемой, и сказал о необходимости сокращения времени таможенного досмотра грузовиков на погранпунктах до 10 минут.