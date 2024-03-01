Посольство РФ в Эстонии возобновило прием заявлений о выходе из гражданства РФ

Для этого необходимо подготовить соответствующие документы, в том числе подать заявление в электронном виде, а также записаться на прием

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии вновь начало прием документов от желающих отказаться от российского гражданства. На сайте диппредставительства размещено объявление о такой возможности.

Для этого необходимо подготовить соответствующие документы, в том числе подать заявление в электронном виде, а также записаться на прием.

В условия, которые ранее предусматривали возможность просить о выходе из гражданства ребенка по заявлению родителей, добавлены пункты о выходе из гражданства совершеннолетних лиц и о выходе из гражданства ребенка совместно с одним из родителей или единственным родителем.

Прием заявлений об отказе от российского гражданства был приостановлен посольством в начале ноября 2023 года.