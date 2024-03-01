В Москве прошел первый Всероссийский Гагаринский бал

Космонавт Андрей Борисенко в беседе с журналистами выразил надежду, что проведение мероприятия станет ежегодной традицией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый Всероссийский Гагаринский бал, посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, подошел к своему концу, передает корреспондент ТАСС.

Космонавт Андрей Борисенко - один из почетных гостей бала - в беседе с журналистами выразил надежду, что проведение бала станет ежегодной традицией. "Аура этого бала - это не танцы, это именно бал - мне кажется, что она неповторима, мало где ее можно почувствовать", - сказал космонавт.

Кроме того, почетными гостями стали племянницы первого русского космонавта - заслуженный работник культуры РФ Тамара Филатова и куратор международных выставочных проектов Наталья Гагарина, а также космонавт Сергей Авдеев. В мероприятии также поучаствовали кадеты, школьники, студенты, члены клубов исторического танца и ветераны Москвы и Московской области, города Гагарина Смоленской области, Саратова, Оренбурга, Калуги, Курска, Ржева, Кунгура.

В ходе бала к гостям обратился экипаж российского сегмента МКС - космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов. Свое видеообращение также прислал мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Первый Всероссийский Гагаринский бал прошел в рамках культурно-просветительского проекта "Два Гагарина", который посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года - 90-летию со дня рождения Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных. Организаторы бала - Центр популяризации космонавтики "Космос вдохновляет" в партнерстве с Российской государственной библиотекой.

ТАСС - главный информационный партнер мероприятия.