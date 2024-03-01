Нотариусы выдали за год 29 тыс. выписок из ЕГРН с данными о собственниках недвижимости

Больше всего таких действий совершили, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской, Пензенской и Московской областях

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нотариусы выдали более 29 тыс. выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с персональными данными собственников недвижимости после вступления в силу новых правил 1 марта 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

С 1 марта 2023 года вступили в действие новые правила выдачи выписок из ЕГРН. Для защиты персональных данных сведения о собственнике перестали быть публичными, получить их можно только с его согласия. Или же через нотариуса, но для этого должны быть веские основания, подтвержденные документами.

"За год выписок с персональными данными владельцев недвижимости выдано свыше 29 тыс. Это нотариальное действие называется "Удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН". Больше всего таких действий совершено в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской, Пензенской, Московской, Калужской, Свердловской и Челябинской областях, Татарстане и Удмуртии", - говорится в сообщении.

Например, одно из оснований для получения выписок с ФИО владельцев недвижимости через нотариуса - сделки по отчуждению этой недвижимости (договоры мены, купли-продажи, дарения), рассказали в ФНП. Запросы также поступают от жилищно-коммунальных служб, которые хотят узнать данные владельцев квартир, которые не платят по счетам. Кроме того, за информацией о владельце недвижимости обращаются люди, планирующие подать в суд на соседей, которые причинили им ущерб.

Обратиться к нотариусу за информацией можно как очно, так и удаленно, через личный кабинет на портале ФНП, пояснили в палате. Чаще всего онлайн-возможностью пользуются жители двух столиц и Кемеровской области.

ЕГРН является достоверным источником информации об объектах недвижимости на территории России, а выписка из реестра подтверждает государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимое имущество.