Российские школьники взяли четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике

Конкурсные испытания проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Четверо российских школьников завоевали золотые медали на XV международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Все четыре российских школьника, участвовавших в XV международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, завоевали золотые медали в индивидуальном зачете. Конкурсные испытания ребята проходили дистанционно в образовательном центре "Сириус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнование проводится в рамках подготовки к международной олимпиаде школьников по математике, которая пройдет в Великобритании в июле 2024 года.

Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте. Впервые соревнование прошло в 2008 году. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.