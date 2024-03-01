Фонд "Защитники Отечества" за девять месяцев отработал более 600 тыс. обращений

Как сообщила председатель фонда Анна Цивилева, в настоящее время получено 760 тыс. обращений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 750 тыс. обращений поступило в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за девять месяцев работы, 620 тыс. из них отработаны, сообщила председатель фонда Анна Цивилева журналистам в ходе рабочей поездки в Уфу.

"На сегодняшний день нами получено 760 тыс. обращений. Из них большая часть - 620 тыс. - решены положительно, фонд работает эффективно. Люди, которые подобраны в штат, очень сердечно и ответственно отрабатывают любые обращения. Среди них есть специалисты, которые сами являются ветеранами боевых действий, в том числе с инвалидизацией. Их 500 человек у нас в штате, 200 человек являются членами семей, в том числе мамами, вдовами погибших бойцов. Их вовлеченность очень глубока, они работают по своим убеждениям, желая помочь ребятам, которые сейчас возвращаются после демобилизации и социализируются в мирной жизни", - приводятся слова Цивилевой на сайте главы Башкирии.

Фонд открылся 1 июня 2023 года. Во всех субъектах Российской Федерации, включая новые территории, открыты филиалы, подобран штат, отметила она. В муниципалитетах, малых городах работает 3,5 тыс. социальных координаторов - персональных помощников, которые в том числе сопровождают семьи погибших бойцов или ветеранов, решают любые вопросы с оформлением документов, обеспечением лекарствами, реабилитацией, техническими средствами реабилитации - протезами, санаторно-курортным лечением.

"Если требуется - [обеспечивают] паллиативной помощью, [помогают с] переоборудованием и переоснащением жилого помещения, если человек получил инвалидизацию, [занимаются] вопросами трудоустройства, привлечения в патриотическое воспитание. То есть перед фондом стоит очень широкий спектр задач", - отметила Цивилева.