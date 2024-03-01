Около 6 тыс. человек за три часа зарегистрировались на программу "Время героев"

Первыми зарегистрировавшимися стали ветераны боевых действий - те, кто находится уже вне зоны СВО

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. участников зарегистрировались на программу "Время героев" за первые три часа приема заявок. Об этом говорится на сайте новой кадровой программы Высшей школы государственного управления "Время героев" (времягероев.рф).

"Первые участники программы "Время героев", о старте которой объявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин, подали заявки на участие в отборе на образовательную программу "Время героев". Старт программы прошел в штатном режиме. За первые три часа приема заявок зарегистрироваться успели 6 000 будущих участников", - говорится в сообщении на сайте.

Первыми зарегистрировавшимися стали ветераны боевых действий - те, кто находится уже вне зоны СВО.

Сайт новой кадровой программы Высшей школы государственного управления "Время героев" для ветеранов и участников СВО приступил к работе в России. Кроме того, начался прием заявок на новую образовательную программу. Программа реализуется по поручению Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.