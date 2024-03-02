В Дагестане ввели ограничение скорости на республиканской трассе из-за ветра

Речь идет об участке автодороги Махачкала - Буйнакск - Леваши - В. Гуниб

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Ограничение движения введено из-за сильного ветра на автомобильной дороге республиканского значения в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В связи со шквалистым ветром и угрозой опрокидывания транспортных средств с высокой парусностью на автомобильной дороге республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Леваши - В. Гуниб на участке 3-12 км (Буйнакский перевал) по рекомендации УГИБДД МВД по Республике Дагестан вводится временное ограничение движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до улучшения обстановки на данном участке запрещается движение фургонов, грузовых Газелей, Камазов и фур иностранного производства.

"Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами. Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Обход Махачкалы через поселок Талги. Об открытии движения в штатном режиме будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.