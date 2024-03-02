Bloomberg: OpenAI "категорически не согласна" с иском Маска против компании

Директор по стратегии Джейсон Квон отметил, что заявления предпринимателя о связях организации с Microsoft могут быть вызваны тем, что он сожалеет "о том, что сегодня не связан с компанией", пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. OpenAI заявила, что "категорически не согласна" с иском американского предпринимателя Илона Маска, который тот подал против компании и ее гендиректора Сэма Альтмана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю служебную записку, разосланную сотрудникам компании.

Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг предположения Маска о том, что OpenAI является "де-факто дочерней" компанией Microsoft, и сказал, что утверждения Маска "могут быть вызваны сожалениями о том, что он сегодня не связан с компанией", согласно копии документа, которая есть в распоряжении Bloomberg. При этом Квон заявил, что OpenAI - независимая компания и напрямую конкурирует с Microsoft.

OpenAI отказалась комментировать иск, а также внутренние записки, имеющиеся в распоряжении Bloomberg.

Ранее агентство Reuters сообщило, что предприниматель Илон Маск подал иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана из-за коммерциализации учреждения. Согласно агентству, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.

Илон Маск и Сэм Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. 15 апреля 2023 года он открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI. 14 апреля газета Financial Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что Маск собирает команду, чтобы запустить новый стартап в области ИИ, который будет способен составить конкуренцию OpenAI.