Участники СВО в Запорожской области предпочли работать в полиции и учиться на юристов

По словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" Евгения Маркелова, в фонд обращаются также по вопросам дополнительного образования

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Большинство участников специальной военной операции Запорожской области после возвращения к мирной жизни предпочли работать в полиции, военной комендатуре и на охранных предприятиях. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в регионе Евгений Маркелов.

"Возможность получить интересную профессию и найти новую работу очень важна для ветеранов спецоперации и их близких. Это помогает им быстрее адаптироваться к мирной жизни. Наиболее востребованы запросы по трудоустройству в полицию, военную комендатуру, специализированные охранные предприятия", - сказал Маркелов.

Он уточнил, что бывшие участники СВО обращаются в фонд "Защитники Отечества" не только по вопросу трудоустройства, но и получения дополнительного образования. "Запросы в основном касаются получения второго высшего образования в юриспруденции, информационной безопасности, муниципальном управлении, а также преподавательства в вузах русского языка и литературы", - дополнил глава филиала.

Сейчас запорожский фонд "Защитники Отечества" сотрудничает с различными образовательными учреждениями, в том числе с университетом "Синергия", который предлагает бесплатное обучение бывшим участникам СВО, а также членам семей погибших.