В ЛНР Слуцкий возложил цветы к памятникам погибшим на фронтах металлургам

По завершении церемонии в Донбасском государственном техническом университете состоялась встреча лидера ЛДПР со студентами учебного учреждения

АЛЧЕВСК /Луганская Народная Республика/, 2 марта. / ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам металлургам, погибшим во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает корреспондент ТАСС.

"Здесь главное - память, в том числе о новых жертвах войны, которая идет сейчас. Это поколение наших детей. То, что завод (Алчевский металлургический комбинат - прим. ТАСС) возвел такой уникальный мемориал, и то, что алчевцы чтят таким образом память ребят, которые отдали свои жизни, защищая нас на передовой, очень важно. В этом году надо закончить святую и благородную СВО, но могилы и памятники по всей стране останутся. Царство небесное и вечная память", - сказал Слуцкий, обращаясь к родственникам погибших.

По завершении церемонии в Донбасском государственном техническом университете состоялась встреча Слуцкого со студентами учебного учреждения, где он рассказал о помощи жителям Донбасса и Новороссии. Кроме того, Слуцкий ответил на вопросы учеников, в том числе про восстановление больницы в Первомайске.

"Что касается больницы, там же не ленточный фундамент, там надо смотреть, где пострадали корпуса больше, корпуса меньше. Давайте посмотрим на Мариуполь, где восстановили, казалось бы, то, что восстановить вообще нет никаких возможностей. А дальше надо будет сделать проект восстановления больницы. Думаю, что это займет месяц, два, несколько. А дальше, обещаю, приедем вместе с вами в Первомайск и посмотрим, как эти задачи решаются", - отметил Слуцкий.

Преподавателям университета вручили благодарности Госдумы за вклад в развитие образования и науки в ЛНР.